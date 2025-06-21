قوى الأمن تُعمّم صورة قاصر مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: حليمة أيوب الجباوي (مواليد عام 2009، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 19-6-2025، منزل ذويها الكائن في عرسال - محلة وادي عطا إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.