شعبة المعلومات توقف مروّجَي مخدّرات وتضبط كميّة من المواد المخدّرة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويَّتَهما، وهما كلٌّ من:

- ر. خ. (مواليد عام 1996، لبناني)

- أ. ح. (مواليد عام 1998، سوري)

من خلال المتابعة الحثيثة وعمليّات الرّصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفهما بتاريخ 18-06-2025، في محلّة جونيه، على متن سيّارة نوع كيا لون أسود، تمّ ضبطها وضبط 48 طبّة من مادّة الباز، و18طبّة من مادّة الكوكايين، ومبلغ مالي.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.