تحديد موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين للتطوع في قوى الأمن بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ، البلاغ الاتي:

"إلحاقا للبيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمتعلقة بالمرشحين للتطوع في قوى الأمن الداخلي بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ما يلي:

أولا: تم تحديد يوم الأحد الواقع في 20-7-2025 موعدا لإجراء الاختبار الخطي للمرشحين للتطوع في قوى الأمن الداخلي بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، على أن يجري الاختبار المذكور في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - الحدث، اعتبارا من الساعة 8.00 صباحا وليوم واحد فقط لجميع المسابقات.

ثانيا: يتناول الاختبار الخطي لمباراة التطوع المواد التالية:

الرياضيّات: أسئلة ومسائل بإحدى اللّغات العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنكليزية/ مدّة المسابقة ساعتان.

موضوع باللّغة العربيّة: مدّة المسابقة ساعتان

موضوع باللّغة الأجنبيّة: (إنكليزي/ فرنسي) / مدّة المسابقة ساعتان

تكون جميع المسابقات بمستوى الشّهادة المتوسّطة.

ثالثاً: على جميع المرشّحين، من الذّكور والإناث، والذين اجتازوا فحص الصّحّة العامّة وأجروا اختبار الرّياضة البدنيّة، الحضور إلى مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - الحدث، اعتبارًا من السّاعة 7.00 صباحًا من يوم الأحد الواقع في 20-7-2025، مصطحبين معهم المستندات التّالية: تحت طائلة الحرمان من الدّخول إلى مركز الامتحانات واجراء الاختبار الخطّي:

- بطاقة هويّة أو إخراج قيد إفرادي جديد أو جواز سفر للمرشّح.

- إيصال التّرشيح المُعطى لصاحب العلاقة من قبل اللّجنة وعليه النتيجة "مقبول"، موقّعاً من قبل رئيس اللّجنة.

رابعاً: لمعرفة أسماء المرشّحين المؤهلين لإجراء الاختبار الخطّي يُمكن زيارة الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي على الرابط التالي:

https://isf.gov.lb/ar/written-exam

على المرشّحين الذين أُبلغوا بوجوب مراجعة اللّجنة بغية استكمال ملفّاتهم، التّقدّم من مركز اللّجنة، الكائن في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، ثكنة إبراهيم الخوري، وذلك خلال مهلة أقصاها 15-07-2025 للبتّ النّهائي بملفّاتهم، تمهيداً للسّماح لهم بإجراء الاختبار الخطّي، تحت طائلة الحرمان من الاشتراك في الاختبار المذكور.

خامساً: على جميع المرشّحين الأخذ بعين الاعتبار عدم توفّر مواقف للسّيّارات داخل مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعيّة.

سادساً: للمراجعة أو الاستفسار، يُمكن الاتّصال بأمانة سرّ اللّجنة، خلال أوقات الدّوام الرّسمي، على رقم الهاتف 416165-76 أو زيارة الموقع الإلكتروني الرّسمي لقوى الأمن الدّاخلي على الرّابط التّالي: www.isf.gov.lb

سابعاً: على جميع المرشّحين المؤهّلين لإجراء الاختبار الخطّي، متابعة الإعلانات التي ستصدر تِباعاً عن هذه المديريّة العامّة.