الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان...

جدّد الجيش اللبناني اليوم كشفه على أحد الأبنية المدمّرة في منطقة الحدت – حي الأميركان، وذلك في إطار المتابعة الأمنية والتقنية المستمرة، علمًا أن المبنى مدمّر وقد تمّ الكشف عليه لمرّات عديدة.