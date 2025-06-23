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قوى الامن: تدابير سير في معوّض لمدّة 10 أيّام بسبب أعمال هدم مبنى وإزالة ركام
أمن وقضاء
2025-06-23 | 06:46
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قوى الامن: تدابير سير في معوّض لمدّة 10 أيّام بسبب أعمال هدم مبنى وإزالة ركام
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
"اعتبارًا من تاريخ اليوم 23-6-2025، ولمدّة عشرة أيّام تقريبًا، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال هدم وإزالة ركام مبنى في الضّاحية الجنوبيّة، استُهدف أثناء العدوان الإسرائيلي، وذلك يوميًّا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 16:00.
ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق ومنع المرور على مسرب من الطّريق الممتد من محلّة معوّض / "مستديرة الزّغلول" وصولًا إلى "مفرق صالون يونس" بإتّجاه المشرفيّة، وتحويل السّير في بعض الأحيان بإتجاه معوّض.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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