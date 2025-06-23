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تذكير بتدابير السّير المتّخذة ليلًا على المسلك الشّرقي لأوتوستراد إميل لحّود
أمن وقضاء
2025-06-23 | 10:29
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تذكير بتدابير السّير المتّخذة ليلًا على المسلك الشّرقي لأوتوستراد إميل لحّود
ذكّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على أوتوستراد إميل لحود المسلك الشرقي، للسّير المتّجه من الصّياد باتجاه الكرنتينا (جسر سوق الأحد) التي تُستكمل بتاريخ اليوم 23-06-2025 اعتبارًا من السّاعة 22،00 لغاية الساعة 24،00.
ولفتت الى أنها هذه الأشغال ستؤدي إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأعمال على الشّكل التّالي:
-تحويل السّير المتّجه من الصّياد إلى الكرنتينا، باتّجاه الأشرفيّة- أوتوستراد إلياس الهراوي، ومن مدخل سوق الخضار- سنّ الفيل باتّجاه الحبتور.
-تحويل السّير القادم من سنّ الفيل أو الشيفروليه باتجاه الكرنتينا إلى الطّرقات المجاورة.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور.
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