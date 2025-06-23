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نفّذ أكثر من 20 عملية نشل وسرقة بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-06-23 | 11:58
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نفّذ أكثر من 20 عملية نشل وسرقة بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات توقفه
توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات نشل وسرقة بطريقة احتيالية في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تم تحديد هوية المشتبه به، ويُدعى: م. ع. (مواليد عام ١٩٨٣، مكتوم القيد)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 9 مذكرات عدلية بجرائم سرقة واحتيال.
وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة كترمايا - الشوف، على متن سيارة نوع بي أم لون أزرق، تم ضبطها.
وبتفتيشه والسّيّارة عُثِرَ على مسدّس حربي ومبلغ مالي من عملات مختلفة، بحسب ما أفادت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه أكثر من ۲۰ عملية نشل وسرقة بطريقة احتيالية في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: الباروك، الدكوانة، الصياد، الحازمية، طريق الجديدة، الرملة البيضاء، الكولا والناعمة.
وقد أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
نشل
سرقة
بيروت
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