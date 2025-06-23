الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في تحمُّل مسؤولياتها ولن تتراجع مهما بلغت التحديات

أمن وقضاء
2025-06-23 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في تحمُّل مسؤولياتها ولن تتراجع مهما بلغت التحديات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في تحمُّل مسؤولياتها ولن تتراجع مهما بلغت التحديات

تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين، حيث التقى الضباط والعسكريين، وأثنى على نجاحهم في مهمة حفظ أمن الانتخابات البلدية والاختيارية، مشيدا بأدائهم المميز لضمان الاستقرار رغم الأوضاع الدقيقة في المنطقة. كما استمع إلى إيجاز حول المهمات المنفَّذة في قطاع المسؤولية، وتفقَّد مركز بيادر العدس – راشيا التابع للّواء.

وأكد قائد الجيش أن جهود العسكريين، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، تساهم في صون الوطن وحماية أمن اللبنانيين من تداعيات الأزمات الراهنة.

وقال: "المؤسسة العسكرية ماضية قدماً في تحمُّل مسؤولياتها ولن تتراجع مهما بلغت التحديات".

من جهة أخرى، تفقَّد العماد هيكل قيادة فوج الحدود البرية الثالث في عيتا الفخار - راشيا، واستمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج.

وتوجه إلى الضباط والعسكريين بالقول: "إن جهودكم لحفظ الأمن بالغة الأهمية، لأن الأمن أساس الاستقرار اللازم للنهوض بالاقتصاد وتعزيز الثقة بلبنان. ينبغي لنا الاستمرار في التضحية والتحلي بالإصرار والعزيمة في وجه الصعوبات".

وأشار إلى أن القيادة تبذل مساعي حثيثة لتحسين أوضاع العسكريين، وأنها على تواصُل مستمر مع المعنيين في الدولة اللبنانية.

كذلك تفقَّد مركز قلعة إدريس التابع للفوج عند الحدود اللبنانية السورية، وشدد أمام العناصر على أهمية دورهم في مراقبة الحدود وضبطها.
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

رودولف هيكل

LBCI التالي
موقف بيروت القاطع برفض الإنخراط في النزاع خيار وجودي (الأنباء الكويتية)
ما بعد تدمير المنشآت النووية في إيران ليس كما قبله (الأنباء الإلكترونية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-24

قائد الجيش: العدو لن يُثني المؤسسة العسكرية عن أداء مهماتها

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-17

الكتائب يدعو إلى تحمّل المسؤوليات في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-25

قائد الجيش إلى العسكريين: لقد أثبتُّم مجدّدًا أنكم على قدر الثقة والمسؤولية

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-05

قائد الحرس الثوري الإيراني: لسنا قلقين من الحرب ومستعدون لحرب العدو النفسية ولن نتراجع خطوة أمامه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:58

نفّذ أكثر من 20 عملية نشل وسرقة بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
10:29

تذكير بتدابير السّير المتّخذة ليلًا على المسلك الشّرقي لأوتوستراد إميل لحّود

LBCI
أمن وقضاء
07:48

رفيق ربيع ديب مفقود...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:23

سي إن إن عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-18

هكذا تسير العملية الانتخابية في بيروت...

LBCI
أخبار دولية
2025-06-21

أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
05:47

سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع تحط في دير مار ضومط في القبيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نماذج الخصخصة تتنافس ومطار القليعات رهينة القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لبنان الرسمي: حزب الله لن يدخل الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

القبيات تحتضن اليوم الحادي عشر من جولة ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق... شهود يتحدثون عن منفذين إثنين

LBCI
أخبار دولية
13:52

تقديرات برد إيراني قريب وحديث عن رد منسق على غرار... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

رسائل خامنئي إلى بوتين… بين الدعم العسكري والدبلوماسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ما بعد الضربة الأميركية... رحلة البحث عن يورانيوم إيران عالي التخصيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل تواجه تحديا جديداً في حربها على ايران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:59

موقع FlightRadar24: اغلاق المجال الجوي الاماراتي

LBCI
خبر عاجل
08:00

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد

LBCI
خبر عاجل
01:31

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي

LBCI
خبر عاجل
12:38

شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة

LBCI
منوعات
15:33

العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض

LBCI
أخبار دولية
05:47

سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25

LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

LBCI
خبر عاجل
13:26

معلومات للـLBCI: طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لهذه الليلة الى قطر والإمارات أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More