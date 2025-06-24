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الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي
أمن وقضاء
2025-06-24 | 14:38
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الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي
أعلنت قيادة الجيش أنه بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ر.ف.)، الملقب بـ"قسورة"، وهو أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي، كما شارك في التخطيط لعمليات أمنية.
وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومعدات لتصنيع الطائرات المسيرة.
وكان الموقوف قد تسلم قيادة التنظيم في لبنان بعد توقيف سلفه المواطن (م.خ.) الذي عينه التنظيم "والي لبنان"، والملقب بـ"أبو سعيد الشامي"، مع عدد كبير من القادة نتيجة عملية نوعية لمديرية المخابرات بتاريخ 27 /12/2024.
وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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