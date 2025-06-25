تدابير سير في النبطية والضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه ستقام في مدينة النبطية مراسم ذكرى عاشوراء خلال الفترة الممتدة من تاريخ 26-6-2025 لغاية تاريخ 05-7-2025، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين.



ولفتت الى أنها ستتخذ تدابير السير التالية:



أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 16,00 ولحين الانتهاء من المراسم من كل ليلة على الطرقات التالية:



طريق السرية القديمة باتجاه الحسينية أمام منزل الشيخ عبد الحسين صادق.

طلعة منزل الشيخ عبد الحسين صادق- تقاطع فقيه.

ثانياً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 19،45 من تاريخ 26-06-2025 وحتى الانتهاء من المراسم من كل ليلة لغاية تاريخ 05-07-2025 على الطرقات التالية:



-الطريق الممتد من السرية القديمة مرورًا بشارع الحسينية وشارع محمود فقيه، حتى فلافل العجمي.

-الطريق الممتد من مرجعيون القديمة قرب مفرق المدرسة الإنجيلية، مرورًا بالساحة العامة-شارع الصباح- حتى السراي الحكومي.

-الطريق الممتد من السرية القديمة مرورًا بمركز الهيئة الصحية- محطة المقدم، حتى محلات الشعار.

-الطريق الممتد من استراحة الجانتينا، حتى البيدر قرب النجمة الشرقية.



ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية أن يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم مدينة النبطية بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.





وفي سياق متصل،



بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في الضاحية الجنوبية، وعطفًا على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1289/أ/2025، تاريخ 23-06-2025، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التدابير التالية:



منع دخول الآليات الكبيرة والصهاريج والشاحنات على اختلاف أنواعها، الى الضاحية الجنوبية، وذلك يومياً اعتباراً من تاريخ 26-06-2025 لغاية 06-07-2025، من الساعة 17،00 ولحين الانتهاء.



لذلك طلبت المديرية من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات.