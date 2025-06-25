الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير في النبطية والضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء

أمن وقضاء
2025-06-25 | 21:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير في النبطية والضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تدابير سير في النبطية والضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه ستقام في مدينة النبطية مراسم ذكرى عاشوراء خلال الفترة الممتدة من تاريخ 26-6-2025 لغاية تاريخ 05-7-2025، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين.

ولفتت الى أنها ستتخذ تدابير السير التالية:

أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 16,00 ولحين الانتهاء من المراسم من كل ليلة على الطرقات التالية:

طريق السرية القديمة باتجاه الحسينية أمام منزل الشيخ عبد الحسين صادق.
طلعة منزل الشيخ عبد الحسين صادق- تقاطع فقيه.
ثانياً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 19،45 من تاريخ 26-06-2025 وحتى الانتهاء من المراسم من كل ليلة لغاية تاريخ 05-07-2025 على الطرقات التالية:

-الطريق الممتد من السرية القديمة مرورًا بشارع الحسينية وشارع محمود فقيه، حتى فلافل العجمي.
-الطريق الممتد من مرجعيون القديمة قرب مفرق المدرسة الإنجيلية، مرورًا بالساحة العامة-شارع الصباح- حتى السراي الحكومي.
-الطريق الممتد من السرية القديمة مرورًا بمركز الهيئة الصحية- محطة المقدم، حتى محلات الشعار.
-الطريق الممتد من استراحة الجانتينا، حتى البيدر قرب النجمة الشرقية.

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية أن يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم مدينة النبطية بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.


وفي سياق متصل،

بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في الضاحية الجنوبية، وعطفًا على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1289/أ/2025، تاريخ 23-06-2025، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التدابير التالية:

منع دخول الآليات الكبيرة والصهاريج والشاحنات على اختلاف أنواعها، الى الضاحية الجنوبية، وذلك يومياً اعتباراً من تاريخ 26-06-2025 لغاية 06-07-2025، من الساعة 17،00 ولحين الانتهاء.

لذلك طلبت المديرية من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

النبطية

والضاحية

الجنوبية

بمناسبة

إحياء

مراسم

عاشوراء

LBCI التالي
الـMEA: إستئناف الرحلات إلى العراق
الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-27

إطلاق نار كثيف في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت لإنذار السكان بإخلاء المنطقة المهددة

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-22

تدابير سير تزامنًا مع الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطيّة

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-13

تدابير سير الأحد المقبل بمناسبة "رالي جزّين الثاني عشر"

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-08

تدابير سير بمناسبة حفل افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محميّة أرز الشوف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
22:44

توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...

LBCI
أمن وقضاء
21:55

مفرزة زحلة القضائية توقف اثنين من أفراد عصابة نفّذت عملية سرقة منزل في مجدل عنجر

LBCI
أمن وقضاء
21:50

إحباط عملية تهريب مخدرات إلى الخارج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-23

ترامب: إيران أطلقت 14 صاروخا وتم إسقاط 13 صاروخا ويسعدني أن أبلغكم بأنه لم يصب أي أميركي بأذى ولم يحدث أي ضرر يُذكر وأريد أن أشكر إيران على إخطارنا مبكرا بالهجوم

LBCI
خبر عاجل
2025-06-24

مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

أكسيوس عن مصادر أميركية: إدارة ترامب تستعد لهجوم إيراني محتمل على القواعد الأميركية في الخليج

LBCI
أخبار دولية
2025-04-28

قناة القاهرة الإخبارية: من المقرر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصريّ مع وفد إسرائيليّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:00

القديسة تريزيا تجول في أرض القديسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

ذخائر القديسة تيريزا تجوب لبنان... وتحطّ في بشري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:38

الكرز اللبناني سفيرنا إلى العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:34

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران... مرحلة جديدة من الترقب لما بعد الاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

في لجنة الرقابة على المصارف عقدة الصلاحيات والتسميات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:28

لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:12

برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:43

محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!

LBCI
أخبار لبنان
11:15

الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...

LBCI
موضة وجمال
17:28

"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
فنّ
10:32

"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!

LBCI
أخبار دولية
17:38

الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بـ"دادي" ترامب الذي أوقف "الشجار" بين إسرائيل وإيران

LBCI
خبر عاجل
18:41

وسائل إعلام إيرانية: وفاة علي شادماني قائد مركز القيادة بالحرس الثوري متأثرا بجروح لحقت به الأسبوع الماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More