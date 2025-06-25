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إحباط عملية تهريب مخدرات إلى الخارج...
أمن وقضاء
2025-06-25 | 14:50
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إحباط عملية تهريب مخدرات إلى الخارج...
تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في سرية المطار/ وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من توقيف المدعوة: ك. ع. (مواليد عام 1988، لبنانية) وذلك أثناء محاولتها تهريب كمية من المخدرات داخل ثيابها الى احدى الدول العربية، وقد ضُبط بحوزتها:
- 252 غ من مادة الكوكايين
- 13 غ من مادة باز الكوكايين
- 45 غ من مادة الماريجوانا
- 34 غ من مادة حشيشة الكيف
وتم إيداع الموقوفة والمضبوطات لدى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية المطار، حيث سُلمت إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وبنتيجة التحقيقات وجمع المعلومات، تبيّن أن الموقوفة تنشط ضمن شبكة تهريب مخدّرات من لبنان إلى إحدى الدول العربية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
من خلال الاستقصاءات والتحريات، توصل مكتب مكافحة المخدرات المركزي إلى تحديد عدد من أفراد الشبكة، ومن بينهم:
- ب. ش. (مواليد عام 1995، لبناني)
- ر. ب. (مواليد عام 1990، لبنانية)
وبعد عملية رصد دقيقة، أوقِف المشتبه بهما بكمين محكم نفذّته قوة من المكتب في محلة أدما.
وباستماعهما، تبيّن تورط شخص ثالث يُدعى: ع. ع. (مواليد عام 2000، سوري) تم توقيفه أيضًا من قبل إحدى دوريات المكتب في محلة ضبية. بالتحقيق معه، اعترف باستلام المخدرات وتسليمها الى المهرّبين.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودِعوا المرجع المعني، فيما العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد الشبكة، بالتنسيق مع القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عملية
تهريب
مخدرات
الخارج...
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