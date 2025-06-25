مفرزة زحلة القضائية توقف اثنين من أفراد عصابة نفّذت عملية سرقة منزل في مجدل عنجر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بعد تعرض أحد المنازل في بلدة مجدل عنجر البقاعية للسرقة، من دون كسر أو خلع، والمسروقات كناية عن مبلغ مالي ومصاغ ذهبي ومسدّس حربي، وقُدِّرَت قيمتها بـ25 ألف دولار أميركي، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تم الاشتباه بشخصَين، وهما:



- م. س. (مواليد عام 2004، سوري)

- ع. ص. (مواليد عام 2006، سوري).



وبنتيجة المتابعة والرّصد، جرى تحديد مكان وجودهما، في البلدة ذاتها، حيث داهمته قوّة من المفرزة بتاريخ ١٧-٦-٢٠٢٥ وعملت على توقيفهما.



وقد اعترفا بأنهما نفذا عملية السرقة، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص سوريين، وأنهم دخلوا المنزل بواسطة مفتاح، كان (ع. ص.) قد سرقه من المالك.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.