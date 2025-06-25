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توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...

أوقفت أمن الدولة في كسروان، السوري (ح.أ.) لدخوله خلسة. واعترف بتلقّيه تدريبات شرعية وعسكرية بإشراف مدرّبين من جنسيات عربية انتموا سابقًا إلى "داعش".



وأُحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص.