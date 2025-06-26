الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة حربية

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الكيال - بعلبك المواطنين (ج.ج.) و(ر.ج.) المطلوب توقيفهما بجرم السرقة والاتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًا.كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز الرويمة – عكار 5 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.