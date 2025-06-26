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تعميم أوصاف جثة سيّدة تعرّضت لحادث صدم في محلّة نفق المدينة الرياضيّة

أمن وقضاء
2025-06-26 | 10:24
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تعميم أوصاف جثة سيّدة تعرّضت لحادث صدم في محلّة نفق المدينة الرياضيّة
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تعميم أوصاف جثة سيّدة تعرّضت لحادث صدم في محلّة نفق المدينة الرياضيّة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أن نحو السّاعة 14،00 من تاريخ 25-06-2025 تعرّضت سيّدة لحادث صدم في محلّة نفق المدينة الرياضيّة- المسلك الشرقي وفارقت الحياة، وهي في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، بيضاء البشرة، شعر رأسها أسود اللون، طولها يُقارب الـ 165 سنتم، ترتدي عباءة قماشيّة سوداء اللون، وسروالًا ملوّنًا. علمًا أنها موجودة حاليًّا في برّاد مستشفى الحريري الحكومي، وليس بحوزتها أيّ مستند يُعرّف عنها، ولا علامات فارقة على جسدها.

وطلبت المديريّة من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 451062 – 01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.

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