توقيف سجين فرّ من أحد مستشفيات صيدا

أقدم الموقوف بجرم ترويج المخدرات المدعو: ح. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) فجر تاريخ 25-06-2025 ، على الفرار من داخل أحد المستشفيات في صيدا بعد ان قام بفكّ الاصفاد من الجهة المثبّتة بالسرير، وتوارى عن الانظار.وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للعمل على تحديد مكان اختباءه، وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تم تحديد مكان وجوده في صيدا.وبنفس التاريخ، وبعد عملية مراقبة دقيقة، وبأقل من /4/ ساعات، تمكنت قوة تابعة للشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة أعلاه، وضبط الاصفاد بحوزته.وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المُختصّ.