بلدية بيروت: إطلاق حملة رش مبيدات في العاصمة

أعلنت بلدية بيروت على حسابها على منصة "إكس" أنها أطلقت حملة رش مبيدات وتعقيم مستوعبات نفايات في مناطق عدة في العاصمة، ضمن جهود تحسين النظافة والصحة العامة.