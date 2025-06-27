إنتخاب المهندس ماجد ترو رئيسًا لإتحاد بلديات الإقليم الشمالي

تم اليوم في قائممقامية الشوف انتخاب المهندس ماجد خضر ترو رئيسًا لاتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، وطلعت داغر نائبًا للرئيس.



وجاء الانتخاب بعد دعوة قائمقام الشوف مارلين قهوجي لجميع أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها ووفقًا لأحكام قانون البلديات ونتائج الانتخابات البلدية الأخيرة.



وبعد عملية الانتخاب، التقطت الصور التذكارية لترو وقهوجي وداغر ورؤساء بلديات الاتحاد.