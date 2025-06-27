غارات إسرائيلية عنيفة جنوباً... إليكم التفاصيل

الجيش: إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات في منطقة بسيبس - الهرمل

الجيش: إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات في منطقة بسيبس - الهرمل

أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب