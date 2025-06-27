الجيش: إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات في منطقة بسيبس - الهرمل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 26 /6 /2025 تمكنت دورية من مديرية المخابرات من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس - الهرمل، وضبطت كمية منها.



وأكدت أن المضبوطات سُلمت، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.