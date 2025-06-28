الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

في إطار ملاحقة عصابات سرقة الدراجات الآلية من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي، وتوقيف أفرادها في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يُنفِّذ أفرادها عمليات سرقة دراجات في العديد من مناطق بيروت.



وعلى إثر ذلك، باشرت الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشف هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، ويُدعى: م. ز. د. (مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)، ويوجد بحقّه مذكرة توقيف بجرم سرقة.



وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء.



وبتاريخ 17-6-2025، وبعد ملاحقة ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بعملية خاطفة في محلّة حارة حريك، على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تبيّن أنّها مسروقة وقد جرى ضبطها، إضافةً إلى ضبط مسدّس حربي بحوزته، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد اعترف بإقدامه على تنفيذ عشرات عمليّات سرقة دراجات آليّة، بالاشتراك مع آخرين، من مناطق مختلفة في مدينة بيروت، مستخدمين الدراجة التي أوقف على متنها، وأفاد بأنهم كانوا يعمدون إلى بيع الدراجات المسروقة الى تاجر مخدرات. كما اعترف بتعاطي المواد المخدّرة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريا لتوقيف باقي أفراد العصابة.