الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات وعدد من المستندات المزورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 27/ 6/ 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية المواطن (م.د.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.



وأفادت في بيان، بأن دورية أخرى أوقفت السوري (و.ع.) في منطقة الكولا - بيروت لقيامه بأعمال التزوير، وضبطت في حوزته عددا من المستندات المزورة ومبلغا مالياً.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.