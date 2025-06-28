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الحجار استمع الى بوشكيان حول الإخبار المقدم ضده

أمن وقضاء
2025-06-28 | 15:30
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الحجار استمع الى بوشكيان حول الإخبار المقدم ضده
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الحجار استمع الى بوشكيان حول الإخبار المقدم ضده

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استمع على مدى ساعتين، إلى افادة وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان بصفة شاهد، حول الإخبار المقدم ضده وضد موظفين في الوزارة ومستشارين بشبهة قبض رشى مالية وابتزاز معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

جمال الحجار

جورج بوشكيان

الإخبار

رشى مالية

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