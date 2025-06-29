بالجرم المشهود... توقيف شخصين يروّجان المخدّرات في صيدا

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَيْن بترويج الموادّ المخدّرة في مدينة صيدا.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت عناصر الشعبة إلى تحديد هويّتيهما، وهما كلّ من:



-ع. ج. (مواليد عام 2002، لبناني)

-ح. م. (مواليد عام 1992، فلسطيني)



وبتاريخ 26-06-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في صيدا، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها.



وبتفتيشهما والدراجة، تمّ العثور على:



-14 طبّة بداخلها مادّة الكوكايين

-7 مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا

-8 مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف

-حبوب مخدّرة من نوعي “ريفوتريل” و”بيبمورفين”

-ساطور، سكين ستّ طقات، هاتفَين خلويَّين ومبلغ مالي



وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات في مدينة صيدا، لصالح أحد التجّار في البقاع.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ.