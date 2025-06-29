في عكار... وفاة طفلة غرقا

توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، إثر تعرضها للغرق أثناء ممارستها السباحة عند أحد شواطئ منطقة عكار شمال لبنان.



وأفادت المعلومات بأنه تم نقل الطفلة فور وقوع الحادثة إلى أحد المستشفيات لإنقاذها، لكنها توفيت رغم محاولات إسعافها.