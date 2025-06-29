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قوى الأمن: توقيف المتورّطين في إشكال حصل في مجمّع ماليبو باي في جونية
أمن وقضاء
2025-06-29 | 04:18
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قوى الأمن: توقيف المتورّطين في إشكال حصل في مجمّع ماليبو باي في جونية
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه بتاريخ 22-6-2025 حصل إشكال بين مجموعة أشخاص في مجمّع ماليبو باي في منطقة جونيه، أدّى إلى تضارب نتج عنه إصابة بعض الأشخاص الذين نقلوا على أثرها إلى المستشفى.
وأشارت في بيان، الى أنه على الفور انتقلت دورية من فصيلة جونيه إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادثة، وبناء على إشارة القضاء المختصّ قامت مفرزة جونيه القضائية بمتابعة التحقيق، تزامنًا مع تداول فيديو عن الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت الى أنه بالتنسيق مع شعبة المعلومات، تمّ توقيف المتورّطين، والاستماع إلى إفاداتهم، وهم ما زالوا رهن التحقيق في مفرزة جونيه القضائية بناء على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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