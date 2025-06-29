تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة في مجلس النوّاب يوم الاثنين

سيُعقَد في مجلس النّواب، في السّاعة 11:00 من يوم الاثنين 30-6-2025، جلسة عامة لإقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.



ولذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.



ويُرجى من المواطنين اأخد العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتها، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.