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الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح
أمن وقضاء
2025-06-30 | 00:03
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الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه على أثر إشكال مسلّح حصل بتاريخ 25 / 6 / 2025 في مخيم صبرا وشاتيلا بين عصابات لترويج المخدرات، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعد عمليات رصد ومتابعة، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة زبدين - النبطية وأوقفت المواطنين (م.ش.) و(ه.غ.) و(ع.ق.) والفلسطيني (ع.ع.)، وقد بادر الأول خلال المداهمة وهو أحد أبرز المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية فردوا بالمثل من دون وقوع إصابات. وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.
وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
توقيف
إشكال مسلّح
مخيم صبرا وشاتيلا
تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة في مجلس النوّاب يوم الاثنين
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