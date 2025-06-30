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قوى الأمن: توقيف مطلوب نفّذ عمليّات سلب وسرقة في جبل لبنان وبيروت
أمن وقضاء
2025-06-30 | 03:06
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قوى الأمن: توقيف مطلوب نفّذ عمليّات سلب وسرقة في جبل لبنان وبيروت
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والسّلب في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة وسلب في العديد من المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كان آخرها بتاريخ 22-6-2025 في محلّة الرّحاب، حيث أقدم على سلب أحد الأشخاص دراجته الآلية.
نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: م. ش. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقه مذكرتين عدليتين بجرائم سرقة ونقل أسلحة.
حيث وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دورياتها من توقيفه بكمين في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون اسود تم ضبطها، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه مع الدراجة الى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص".
أخبار لبنان
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