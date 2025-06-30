الجيش: عمليات دهم وتوقيف شخص في بلدة حورتعلا - بعلبك اثر إشكال مسلح

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"على أثر إشكال مسلح حصل بتاريخ 28 /6 /2025 في بلدة حورتعلا - بعلبك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في البلدة، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة الكبتاغون، ومسدسًا وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".



