الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنه بتاريخ 27/06/2025 تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للمواطنة "لمى الأمين" تتحدث فيه عن حادثة عنصرية حصلت معها في مطار رفيق الحريري الدولي مع عنصر من الأمن العام اللبناني.



وأفادت بأنه "بناءً على مقطع الفيديو المتداول، قامت المديرية العامة للأمن العام بالتحقق من صحة الحادثة وتفاصيلها، وبعد التأكد من الموضوع قامت المديرية بإتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف".