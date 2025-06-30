قوى الأمن عممت صور 3 موقوفين بجرم إستدراج عمال توصيل وسلبهم في الضاحية

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صور ثلاثة موقوفين بجرم استدراج عمال توصيل (Delivery) وسلبهم بقوة السلاح في محلة الضاحية الجنوبية، وهم كل من:

خ. ط. (مواليد عام 2006، سوري)

و. م. (مواليد عام 2007، سوري)

أ. أ. (مواليد عام 2009، سوري).



لذلك، طلبت المديرية ممن وقع ضحية أعمالهم وتعرف إليهم الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في محلة الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.