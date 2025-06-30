تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات بوجوب تقدم مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال الحائزة على تراخيص مسبقة من الوزارة إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة لتسوية أوضاعها بمهلة أقصاها 1/8/2025، وذلك تحت طائلة سحب ترخيص كل مؤسسة تتخلف عن الالتزام بمضمون هذا التعميم.