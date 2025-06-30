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توقيف شخص بجرم تزوير مستندات وأختام وانتحال صفة كاتب عدل
أمن وقضاء
2025-06-30 | 11:23
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توقيف شخص بجرم تزوير مستندات وأختام وانتحال صفة كاتب عدل
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في المناطق اللّبنانية كلها، وبعد ورود شكاوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام أحد الأشخاص بأعمال تزوير مستندات رسميّة وأختام عائدة لإدارات الدّولة، وتزوير عقود بيع ممسوحة واستعمالها، إضافةً إلى انتحال صفة كاتب عدل، وتزوير أختامه، واستخدامها بصورة غير قانونيّة، إلى جانب دفع رشى، وتواريه عن الأنظار.
وعلى أثر ذلك، ونتيجة عمليّات الرّصد والمتابعة الدّقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من نصب كمينٍ محكمٍ له في بلدة كفرحتى – قضاء صيدا، أسفر عن توقيفه، ويُدعى ج. م. (مواليد عام 1961، لبناني).
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتَي حكم بجرم احتيال.
وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تزوير
مستندات
وأختام
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