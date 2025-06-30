وفاة شاب غرقًا عند شاطىء بحنين - المنية

توفي ابن بلدة بحنين الشاب هادي ماجد حافظة، ابن الـ25 عامًا، أثناء ممارسته هواية السباحة عند شاطىء بحنين - المنية.



وعمد عدد من الشبان المتواجدين عند الشاطىء على سحب جثته من البحر ونقلوها عبر اسعاف بلدية بحنين الى احد مستشفيات المنطقة.