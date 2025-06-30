الحرائق... سبل الوقاية وأهمية الإنذار المبكر والإستجابة المبكرة

قوى الأمن: توقيف مطلوب نفّذ عمليّات سلب وسرقة في جبل لبنان وبيروت

قوى الأمن: توقيف مطلوب نفّذ عمليّات سلب وسرقة في جبل لبنان وبيروت

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح