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يُخفيان المخدرات داخل عبوات الشيبس ويروّجانها... وهذا ما حلّ بهما
أمن وقضاء
2025-07-01 | 10:29
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يُخفيان المخدرات داخل عبوات الشيبس ويروّجانها... وهذا ما حلّ بهما
توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام شخصين مجهولين، يستقلان سيارة من نوع "هوندا سيفيك"، بترويج المواد المخدرة في محلة جونية، حيث كانا يخفيان المخدرات داخل "عبوات شيبس".
وبناءً على استقصاءات وتحريات مكثفة نفذها عناصر المكتب، تم التوصل إلى تحديد هويتيهما، وهما:
- ر. م. (مواليد 1984، لبناني) مطلوب بمذكرات عدلية متعددة بجرائم مخدرات
- ح. ح. (مواليد 1995، لبناني).
وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تم تحديد مكان وجودهما على متن السيارة المذكورة في محلة جونية، حيث نفذت دورية كميناً محكماً أدى إلى توقيفهما رغم مقاومتهما ومحاولتهما الفرار، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1,710 دولارا أميركيا و13 مليون ليرة لبنانية.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات لصالح أحد التجار.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أُجري بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المخدرات
الشيبس
توقيف
جونية
قوى الأمن
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