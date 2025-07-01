الجيش: توقيف مواطنَين في الهرمل والضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سهلات الماء - الهرمل المواطن (م.ه.) كونه مطلوب توقيفه بجرم الخطف والسلب، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي - الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم تشكيل عصابة سرقة دراجات نارية، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.