وزير الداخلية: لبنان يُنسق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقناة "الإخبارية السعودية"، أن لبنان يُنسق في شكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية، للقضاء على المخدرات.



وقال: "تم ضبط كمية كبيرة أخيرا، بناء على معلومات وردتنا من وزارة الداخلية السعودية".



وأضاف: "المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان ولن نقبل الإضرار بها".