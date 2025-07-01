جرحى في إشكال في حارة صيدا

وقع مساء اليوم، إشكال فردي في بلدة حارة صيدا، تطوّر سريعا إلى تضارب بالأيدي والعصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وبحسب شهود، فقد سُمع خلال الإشكال دوي طلقات نارية، فيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى التدخل وفرض طوق في المكان، وبدأت بملاحقة الفاعلين لتوقيفهم والتحقيق في ملابسات الحادث، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.