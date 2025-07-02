الجيش: رماية بحرية قبالة شاطىء ثكنة ميلاد النداف - عمشيت

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 2/7/2025، اعتبارًا من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 16:00، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رماية بحرية من الزوارق قبالة شاطىء ثكنة ميلاد النداف – عمشيت.



لذا، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.