الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة

حرصًا على تسهيل شؤون المغتربين اللبنانيين، لفتت المديرية العامة للأمن العام المغتربين لدى تواجدهم في لبنان الى إمكان استبدال جوازات السفر الكحلية (أنموذج 2003) مهما كانت صلاحيتها بجوازات سفر بيومترية حديثة.



وأوضحت أنه يمكن إنجاز عملية الاستبدال لدى المراكز الإقليمية التابعة للأمن العام، بالإضافة إلى دائرة العلاقات العامة.



مع الإشارة إلى أن جواز السفر البيومتري يمكن استبداله عند الحاجة لاحقًا بجواز سفر بيوميتري آخر عبر البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج.