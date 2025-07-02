الجيش: تمارين تدريبية في منطقتَي وطى الجوز والعاقورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 2 /7 /2025 ولغاية 30 /7 /2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 24,00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتَي وطى الجوز والعاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.