قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة الموقوف: د. ق. (مواليد عام 1987، لبناني) الذي تم توقيفه بتاريخ 30-6-2025 في محلة سن الفيل، من قبل إحدى دوريات شعبة المعلومات بجرم سرقة "كومبرسورات" أجهزة تكييف.



و طلبت من الذين تعرّضوا لعمليات سرقة مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.