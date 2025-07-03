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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

أمن وقضاء
2025-07-03 | 04:00
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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: مريم رمضان رمضان (مواليد عام 2007، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة بعلبك - محلة البساتين إلى جهة مجهولة بتاريخ 02-07-2025، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

مفقودة

مريم رمضان رمضان

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