غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: مريم رمضان رمضان (مواليد عام 2007، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة بعلبك - محلة البساتين إلى جهة مجهولة بتاريخ 02-07-2025، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.