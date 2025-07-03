بلدية طرابلس تصادر وتتلف مواد غذائية فاسدة وتلاحق المخالفين قضائيًا

نفذت دورية من الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، بمؤازرة الشرطة البلدية، وبتوجيه مباشر من رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة، مداهمة في منطقة أبي سمراء، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوات المنزلية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.



وخلال التفتيش، تبين وجود مخالفات جسيمة لشروط الصحة والسلامة العامة تمثلت في تدني مستوى النظافة وغياب المعايير الأساسية للتخزين السليم، بما يشكل تهديداً مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.



وقد تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإتلاف المصادرات بإشراف القضاء المختص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تعريض السلامة العامة للخطر.



وطلبت بلدية طرابلس من جميع المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو بيئية عبر الرقم 70773099، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد صحة وسلامة السكان.