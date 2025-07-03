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توقيف شخص يزرع الماريجوانا في منزله...
أمن وقضاء
2025-07-03 | 11:37
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توقيف شخص يزرع الماريجوانا في منزله...
في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين في عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات والحدّ من انتشارها، وفي إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة الماريجوانا في منزله في محلة النقاش.
وبتاريخ 30-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من تحديد هويته، وتوقيفه في المحلّة المذكورة، ويُدعى و. أ. (مواليد عام 1980، لبناني الجنسية).
وبتفتيش منزله، تم ضبط 7 نبتات "ماريجوانا" مزروعة على الشرفة، وكميّة من المادة ذاتها مخزّنة داخل وعاءَين زجاجيَّين، وأدوات تُستَخدَم لتعاطي المخدِّرات.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الماريجوانا
منزله...
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