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تدابير سير في بتغرين - اوتوستراد الزعرور بسبب اقامة بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025 في الدراجات الهوائية
أمن وقضاء
2025-07-05 | 08:19
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تدابير سير في بتغرين - اوتوستراد الزعرور بسبب اقامة بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025 في الدراجات الهوائية
سيقيم الإتحاد اللبناني للدرّاجات الهوائية بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025، اعتباراً من الساعة 7،30 ولغاية الساعة 11،30 من تاريخ 6-7-2025 في منطقة بتغرين-أوتوستراد الزعرور- بسكتنا.
لذلك، سيتم اقفال أوتوستراد الزعرور – بسكتنا بالاتجاهين بالتوقيت المذكور وسيتم تحويل السير المتجه الى منطقة بسكتنا – صنين عبر طريق وادي الجماجم.
ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.
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