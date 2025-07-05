محاولة ادخال بطاريات سيارات مفخخة الى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية...

كشفت المديرية العامة للأمن العام عن محاولة جماعات إرهابية إدخال بطاريات سيارات مفخخة عبر الحدود الشمالية والشرقية مع لبنان، لاستخدامها في أعمال إرهابية، وذلك بحسب وثيقة اتصال داخلية خاصة موجّهة من الدائرة الأمنية في المديرية إلى الجهات المعنية.



وقد طلبت الوثيقة من الجهات المعنية رفع مستوى الحذر وتشديدَ الإجراءات الأمنية على المعابر.