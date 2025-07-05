سلبوا مواطن دراجتة الآلية ومحفظته وهاتفه الخلوي...

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السلب، بتاريخ 14-5-2025، ادعى المواطن (ع.ج، لبناني) أنه واثناء تواجده في حي السلم، أقدم اربعة اشخاص مجهولين ملثّمين ومسلّحين على متن سيارة نوع كيا بيكانتو لون ابيض على سلبه دراجته النارية ومحفظته وهاتفه الخليوي وفروا الى جهة مجهولة.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات والإجراءات الميدانية المكثفة توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية الفاعلين، ومكان تواجد اثنين منهم، كما تبين أنهما حاولا سلب سائق فان لون أبيض من خلال التهجم عليه وشهر اسلحة حربية بوجهه إلا أنهم لم ينجحوا.وبتاريخي 20و24-6-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت احدى دورياتها من توقيفهما، وهما كل من:-ع.ع. (مواليد عام 2000، لبناني) من اصحاب السوابق بجرم مخدرات-م. ع. (مواليد عام ۲۰۰۹، لبناني)الأول في محلة الشويفات على متن سيارة كيا بيكانتو المستخدمة في عملية السلب- تم ضبطها، والثاني بعد مداهمة منزله في محلة صحراء الشويفات، والذي بتفتيشه تم ضبط بندقية الكلاشنكوف المستخدمة في عملية السلب، مع سبعة مماشط و٤٦٥ طلقة صالحة للاستعمال، مسدّسَين خرز وجعبة قماشية.وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما لجهة عملية السلب ومحاولة السلب الأخرى. كما اعترفا بتعاطي المخدرات.واجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، فيما العمل جار لتوقيف باقي المتورطين.